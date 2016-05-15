Энтони Андреу
№10
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Франция
Дата рождения
22 мая 1988 (33) года
Рост
176
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
15.05.2016 15 мая 2016 вс 17:00
Эвертон
3 : 0
Норвич Сити
15.05.2016 15 мая 2016 вс 17:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 38 тур
Эвертон
3
Норвич Сити
0
был в запасе