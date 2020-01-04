Ричард Вуд
№6
Защитник
Подписаться
Команда
Ротерхэм
Гражданство
Англия
Дата рождения
5 июля 1985 (35) лет
Рост
191
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
04.01.2020 04 янв. 2020 сб 15:31
Ротерхэм
2 : 3
Халл Сити
04.01.2020 04 янв. 2020 сб 15:31
минуты: 1' - 90'
Англия. Кубок, 1/32 финала
Ротерхэм
2
Халл Сити
3
минуты: 1' - 90' / Англия. Кубок, 1/32 финала