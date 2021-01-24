Давид Рая
№33
Вратарь
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Команда
Брентфорд
Гражданство
Испания
Дата рождения
15 сент. 1995 (25) лет
Рост
183
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
24.01.2021 24 янв. 2021 вс 17:30
Брентфорд
1 : 3
Лестер Сити
24.01.2021 24 янв. 2021 вс 17:30
был в запасе
Англия. Кубок, 1/16 финала
Брентфорд
1
Лестер Сити
3
был в запасе