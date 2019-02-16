Скотт Уогстафф
№11
Полузащитник
Подписаться
Команда
Бристоль Сити
Гражданство
Англия
Дата рождения
31 марта 1990 (31) год
Рост
175
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
16.02.2019 16 февр. 2019 сб 18:00
Уимблдон
0 : 1
Миллуолл
16.02.2019 16 февр. 2019 сб 18:00
был в запасе
Англия. Кубок, 1/8 финала
Уимблдон
0
Миллуолл
1
был в запасе
26.01.2019 26 янв. 2019 сб 22:45
Уимблдон
4 : 2
Вест Хэм
41', 46'
41', 46'
41', 46'
26.01.2019 26 янв. 2019 сб 22:45
41', 46'
минуты: 1' - 90'
Англия. Кубок, 1/16 финала
Уимблдон
4
Вест Хэм
2
минуты: 1' - 90' / Англия. Кубок, 1/16 финала