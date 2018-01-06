Адам Эль-Абд
№6
Защитник
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Команда
Бристоль Сити
Гражданство
Египет
Дата рождения
11 сент. 1984 (36) лет
Рост
178
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
06.01.2018 06 янв. 2018 сб 18:00
Уикомб Уондерерс
1 : 5
Престон
06.01.2018 06 янв. 2018 сб 18:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Кубок, 1/32 финала
Уикомб Уондерерс
1
Престон
5
минуты: 1' - 90' / Англия. Кубок, 1/32 финала