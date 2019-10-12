Скотт Хоган
№9
Нападающий
Подписаться
Команда
Бирмингем Сити
Гражданство
Ирландия
Дата рождения
13 апр. 1992 (29) лет
Рост
180
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
12.10.2019 12 окт. 2019 сб 16:00
Грузия
0 : 0
Ирландия
12.10.2019 12 окт. 2019 сб 16:00
был в запасе
Отбор ЧЕ-2020, 7 тур
Грузия
0
Ирландия
0
был в запасе
05.09.2019 05 сент. 2019 чт 21:45
Ирландия
1 : 1
Швейцария
05.09.2019 05 сент. 2019 чт 21:45
минуты: 82' - 90'
Отбор ЧЕ-2020, 5 тур
Ирландия
1
Швейцария
1
минуты: 82' - 90' / Отбор ЧЕ-2020, 5 тур
10.06.2019 10 июня 2019 пн 21:45
Ирландия
2 : 0
Гибралтар
10.06.2019 10 июня 2019 пн 21:45
минуты: 1' - 66'
Отбор ЧЕ-2020, 4 тур
Ирландия
2
Гибралтар
0
минуты: 1' - 66' / Отбор ЧЕ-2020, 4 тур