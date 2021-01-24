Серхи Каньос
№7
Нападающий
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Команда
Брентфорд
Гражданство
Испания
Дата рождения
2 февр. 1997 (24) года
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
24.01.2021 24 янв. 2021 вс 17:30
Брентфорд
1 : 3
Лестер Сити
24.01.2021 24 янв. 2021 вс 17:30
минуты: 1' - 64'
Англия. Кубок, 1/16 финала
Брентфорд
1
Лестер Сити
3
минуты: 1' - 64' / Англия. Кубок, 1/16 финала