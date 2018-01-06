Джош Кларк
№36
Полузащитник
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Команда
Бертон Альбион
Гражданство
Англия
Дата рождения
5 июля 1994 (26) лет
Рост
173
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
06.01.2018 06 янв. 2018 сб 18:00
Брентфорд
0 : 1
Ноттс Каунти
06.01.2018 06 янв. 2018 сб 18:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Кубок, 1/32 финала
Брентфорд
0
Ноттс Каунти
1
минуты: 1' - 90' / Англия. Кубок, 1/32 финала