Джек О'Коннелл
№5
Защитник
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Команда
Шеффилд Юнайтед
Гражданство
Англия
Дата рождения
29 марта 1994 (27) лет
Рост
191
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
21.09.2020 21 сент. 2020 пн 20:00
Астон Вилла
1 : 0
Шеффилд Юнайтед
21.09.2020 21 сент. 2020 пн 20:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 2 тур
Астон Вилла
1
Шеффилд Юнайтед
0
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 2 тур
14.09.2020 14 сент. 2020 пн 20:00
Шеффилд Юнайтед
0 : 2
Вулверхэмптон
14.09.2020 14 сент. 2020 пн 20:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 1 тур
Шеффилд Юнайтед
0
Вулверхэмптон
2
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 1 тур