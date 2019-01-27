Лукас Жоао
№18
Нападающий
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Команда
Шеффилд Уэнсдэй
Гражданство
Португалия
Дата рождения
4 сент. 1993 (27) лет
Рост
192
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
27.01.2019 27 янв. 2019 вс 21:00
Челси
3 : 0
Шеффилд Уэнсдэй
27.01.2019 27 янв. 2019 вс 21:00
был в запасе
Англия. Кубок, 1/16 финала
Челси
3
Шеффилд Уэнсдэй
0
был в запасе