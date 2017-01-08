Венсан Сассо
№6
Защитник
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Команда
Белененсеш
Гражданство
Франция
Дата рождения
16 февр. 1991 (30) лет
Рост
190
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
08.01.2017 08 янв. 2017 вс 18:00
Мидлсбро
3 : 0
Шеффилд Уэнсдэй
08.01.2017 08 янв. 2017 вс 18:00
был в запасе
Англия. Кубок, 1/32 финала
Мидлсбро
3
Шеффилд Уэнсдэй
0
был в запасе