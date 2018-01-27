Зак Клоу
№10
Нападающий
Подписаться
Команда
Ноттингем Форест
Гражданство
Англия
Дата рождения
8 марта 1995 (26) лет
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
27.01.2018 27 янв. 2018 сб 18:00
Халл Сити
2 : 1
Ноттингем Форест
27.01.2018 27 янв. 2018 сб 18:00
был в запасе
Англия. Кубок, 1/16 финала
Халл Сити
2
Ноттингем Форест
1
был в запасе
07.01.2018 07 янв. 2018 вс 19:00
Ноттингем Форест
4 : 2
Арсенал
07.01.2018 07 янв. 2018 вс 19:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Кубок, 1/32 финала
Ноттингем Форест
4
Арсенал
2
минуты: 1' - 90' / Англия. Кубок, 1/32 финала