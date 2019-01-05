Джордан Грэм
№14
Полузащитник
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Команда
Ипсвич Таун
Гражданство
Англия
Дата рождения
5 марта 1995 (26) лет
Рост
182
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
05.01.2019 05 янв. 2019 сб 18:00
Брентфорд
1 : 0
Оксфорд
05.01.2019 05 янв. 2019 сб 18:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Кубок, 1/32 финала
Брентфорд
1
Оксфорд
0
минуты: 1' - 90' / Англия. Кубок, 1/32 финала