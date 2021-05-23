Кортни Хаус
№30
Защитник
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Команда
Астон Вилла
Гражданство
Англия
Дата рождения
16 июля 1995 (25) лет
Рост
189
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
23.05.2021 23 мая 2021 вс 18:00
Астон Вилла
2 : 1
Челси
23.05.2021 23 мая 2021 вс 18:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 38 тур
Астон Вилла
2
Челси
1
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 38 тур
19.05.2021 19 мая 2021 ср 20:00
Тоттенхэм
1 : 2
Астон Вилла
19.05.2021 19 мая 2021 ср 20:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 37 тур
Тоттенхэм
1
Астон Вилла
2
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 37 тур
16.05.2021 16 мая 2021 вс 14:00
Кристал Пэлас
3 : 2
Астон Вилла
86'
86'
86'
16.05.2021 16 мая 2021 вс 14:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 36 тур
Кристал Пэлас
3
Астон Вилла
2
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 36 тур
13.05.2021 13 мая 2021 чт 20:00
Астон Вилла
0 : 0
Эвертон
13.05.2021 13 мая 2021 чт 20:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 19 тур
Астон Вилла
0
Эвертон
0
был в запасе
09.05.2021 09 мая 2021 вс 16:05
Астон Вилла
1 : 3
Манчестер Юнайтед
09.05.2021 09 мая 2021 вс 16:05
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 35 тур
Астон Вилла
1
Манчестер Юнайтед
3
был в запасе
01.05.2021 01 мая 2021 сб 22:00
Эвертон
1 : 2
Астон Вилла
01.05.2021 01 мая 2021 сб 22:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 34 тур
Эвертон
1
Астон Вилла
2
был в запасе
25.04.2021 25 апр. 2021 вс 21:00
Астон Вилла
2 : 2
Вест Бромвич
25.04.2021 25 апр. 2021 вс 21:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 33 тур
Астон Вилла
2
Вест Бромвич
2
был в запасе
21.04.2021 21 апр. 2021 ср 22:15
Астон Вилла
1 : 2
Манчестер Сити
21.04.2021 21 апр. 2021 ср 22:15
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 32 тур
Астон Вилла
1
Манчестер Сити
2
был в запасе
10.04.2021 10 апр. 2021 сб 17:00
Ливерпуль
2 : 1
Астон Вилла
10.04.2021 10 апр. 2021 сб 17:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 31 тур
Ливерпуль
2
Астон Вилла
1
был в запасе
01.01.2021 01 янв. 2021 пт 23:00
Манчестер Юнайтед
2 : 1
Астон Вилла
01.01.2021 01 янв. 2021 пт 23:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 17 тур
Манчестер Юнайтед
2
Астон Вилла
1
был в запасе
28.12.2020 28 дек. 2020 пн 20:30
Челси
1 : 1
Астон Вилла
28.12.2020 28 дек. 2020 пн 20:30
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 16 тур
Челси
1
Астон Вилла
1
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 16 тур
26.12.2020 26 дек. 2020 сб 18:00
Астон Вилла
3 : 0
Кристал Пэлас
66'
66'
66'
26.12.2020 26 дек. 2020 сб 18:00
66'
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 15 тур
Астон Вилла
3
Кристал Пэлас
0
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 15 тур
20.12.2020 20 дек. 2020 вс 22:15
Вест Бромвич
0 : 3
Астон Вилла
40'
40'
40'
20.12.2020 20 дек. 2020 вс 22:15
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 14 тур
Вест Бромвич
0
Астон Вилла
3
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 14 тур
17.12.2020 17 дек. 2020 чт 21:00
Астон Вилла
0 : 0
Бернли
17.12.2020 17 дек. 2020 чт 21:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 13 тур
Астон Вилла
0
Бернли
0
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 13 тур
12.12.2020 12 дек. 2020 сб 15:30
Вулверхэмптон
0 : 1
Астон Вилла
12.12.2020 12 дек. 2020 сб 15:30
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Вулверхэмптон
0
Астон Вилла
1
был в запасе
28.09.2020 28 сент. 2020 пн 19:45
Фулхэм
0 : 3
Астон Вилла
28.09.2020 28 сент. 2020 пн 19:45
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 3 тур
Фулхэм
0
Астон Вилла
3
был в запасе
21.09.2020 21 сент. 2020 пн 20:00
Астон Вилла
1 : 0
Шеффилд Юнайтед
21.09.2020 21 сент. 2020 пн 20:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 2 тур
Астон Вилла
1
Шеффилд Юнайтед
0
был в запасе