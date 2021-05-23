Лента
Матч-центр
Мой гол
Виды спорта:
Евро-2020
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Коронавирус
Лента
Матч-центр
Мой гол
Евро-2020
Футбол
Календарь
Таблица
Новости
Материалы
Футболисты
Сборные
Клубы
Турниры
Криштиану Роналду
Игорь Акинфеев
Лионель Месси
Ибраима Конате
Луис Суарес
Эдинсон Кавани
Квинси Промес
Неймар Да Силва
Роберт Левандовски
Карим Бензема
Александр Головин
Испания
Россия
Франция
Нидерланды
Дания
Португалия
Польша
Германия
Словакия
Италия
Хорватия
Интер
Ювентус
Вильярреал
Манчестер Сити
Спартак
Крылья Советов
Челси
Зенит
Ахмат
Лилль
Локомотив
Евро-2020
Кубок Америки
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Кубок России
Зинедин Зидан
Лига чемпионов
Интер
РПЛ
Евро-2020
Испания
Лига Европы
Россия
Криштиану Роналду
Ювентус
Игорь Акинфеев
Вильярреал
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Новости
Материалы
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Новости
Материалы
Бокс
Новости
Материалы
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Материалы
Новости
Политика
Новости
Материалы
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Легкая атлетика
Новости
Материалы
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Коронавирус
Кортни Хаус
№30
Защитник
Подписаться
Команда
Астон Вилла
Гражданство
Англия
Дата рождения
16 июля 1995 (25) лет
Рост
189
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
англия. премьер-лига
англия. кубок
Сезон:
2020/2021
2019/2020
2018/2019
23.05.2021
23 мая 2021
вс
18:00
Астон Вилла
2 : 1
Челси
23.05.2021
23 мая 2021
вс
18:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 38 тур
Астон Вилла
2
Челси
1
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 38 тур
19.05.2021
19 мая 2021
ср
20:00
Тоттенхэм
1 : 2
Астон Вилла
19.05.2021
19 мая 2021
ср
20:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 37 тур
Тоттенхэм
1
Астон Вилла
2
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 37 тур
16.05.2021
16 мая 2021
вс
14:00
Кристал Пэлас
3 : 2
Астон Вилла
86'
86'
86'
16.05.2021
16 мая 2021
вс
14:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 36 тур
Кристал Пэлас
3
Астон Вилла
2
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 36 тур
13.05.2021
13 мая 2021
чт
20:00
Астон Вилла
0 : 0
Эвертон
13.05.2021
13 мая 2021
чт
20:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 19 тур
Астон Вилла
0
Эвертон
0
был в запасе
09.05.2021
09 мая 2021
вс
16:05
Астон Вилла
1 : 3
Манчестер Юнайтед
09.05.2021
09 мая 2021
вс
16:05
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 35 тур
Астон Вилла
1
Манчестер Юнайтед
3
был в запасе
01.05.2021
01 мая 2021
сб
22:00
Эвертон
1 : 2
Астон Вилла
01.05.2021
01 мая 2021
сб
22:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 34 тур
Эвертон
1
Астон Вилла
2
был в запасе
25.04.2021
25 апр. 2021
вс
21:00
Астон Вилла
2 : 2
Вест Бромвич
25.04.2021
25 апр. 2021
вс
21:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 33 тур
Астон Вилла
2
Вест Бромвич
2
был в запасе
21.04.2021
21 апр. 2021
ср
22:15
Астон Вилла
1 : 2
Манчестер Сити
21.04.2021
21 апр. 2021
ср
22:15
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 32 тур
Астон Вилла
1
Манчестер Сити
2
был в запасе
10.04.2021
10 апр. 2021
сб
17:00
Ливерпуль
2 : 1
Астон Вилла
10.04.2021
10 апр. 2021
сб
17:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 31 тур
Ливерпуль
2
Астон Вилла
1
был в запасе
01.01.2021
01 янв. 2021
пт
23:00
Манчестер Юнайтед
2 : 1
Астон Вилла
01.01.2021
01 янв. 2021
пт
23:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 17 тур
Манчестер Юнайтед
2
Астон Вилла
1
был в запасе
28.12.2020
28 дек. 2020
пн
20:30
Челси
1 : 1
Астон Вилла
28.12.2020
28 дек. 2020
пн
20:30
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 16 тур
Челси
1
Астон Вилла
1
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 16 тур
26.12.2020
26 дек. 2020
сб
18:00
Астон Вилла
3 : 0
Кристал Пэлас
66'
66'
66'
26.12.2020
26 дек. 2020
сб
18:00
66'
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 15 тур
Астон Вилла
3
Кристал Пэлас
0
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 15 тур
20.12.2020
20 дек. 2020
вс
22:15
Вест Бромвич
0 : 3
Астон Вилла
40'
40'
40'
20.12.2020
20 дек. 2020
вс
22:15
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 14 тур
Вест Бромвич
0
Астон Вилла
3
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 14 тур
17.12.2020
17 дек. 2020
чт
21:00
Астон Вилла
0 : 0
Бернли
17.12.2020
17 дек. 2020
чт
21:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 13 тур
Астон Вилла
0
Бернли
0
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 13 тур
12.12.2020
12 дек. 2020
сб
15:30
Вулверхэмптон
0 : 1
Астон Вилла
12.12.2020
12 дек. 2020
сб
15:30
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Вулверхэмптон
0
Астон Вилла
1
был в запасе
28.09.2020
28 сент. 2020
пн
19:45
Фулхэм
0 : 3
Астон Вилла
28.09.2020
28 сент. 2020
пн
19:45
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 3 тур
Фулхэм
0
Астон Вилла
3
был в запасе
21.09.2020
21 сент. 2020
пн
20:00
Астон Вилла
1 : 0
Шеффилд Юнайтед
21.09.2020
21 сент. 2020
пн
20:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 2 тур
Астон Вилла
1
Шеффилд Юнайтед
0
был в запасе