Коннор Рэндалл
№16
Полузащитник
Подписаться
Команда
Хартс
Гражданство
Англия
Дата рождения
21 окт. 1995 (25) лет
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
28.01.2017 28 янв. 2017 сб 15:30
Ливерпуль
1 : 2
Вулверхэмптон
28.01.2017 28 янв. 2017 сб 15:30
минуты: 1' - 45'
Англия. Кубок, 1/16 финала
Ливерпуль
1
Вулверхэмптон
2
минуты: 1' - 45' / Англия. Кубок, 1/16 финала
18.01.2017 18 янв. 2017 ср 22:45
Плимут Аргайл
0 : 1
Ливерпуль
18.01.2017 18 янв. 2017 ср 22:45
был в запасе
Англия. Кубок, 1/32 финала
Плимут Аргайл
0
Ливерпуль
1
был в запасе