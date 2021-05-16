Пабло (Пабло Кастро)
№3
Защитник
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Команда
Локомотив
Гражданство
Бразилия
Дата рождения
21 июня 1991 (29) лет
Рост
188
Вес
79
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
16.05.2021 16 мая 2021 вс 14:00
Локомотив
1 : 0
Урал
16.05.2021 16 мая 2021 вс 14:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 30 тур
Локомотив
1
Урал
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 30 тур
08.05.2021 08 мая 2021 сб 16:30
Локомотив
0 : 0
Динамо
08.05.2021 08 мая 2021 сб 16:30
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 29 тур
Локомотив
0
Динамо
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 29 тур
02.05.2021 02 мая 2021 вс 19:00
Зенит
6 : 1
Локомотив
45'
45'
45'
02.05.2021 02 мая 2021 вс 19:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 28 тур
Зенит
6
Локомотив
1
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 28 тур
24.04.2021 24 апр. 2021 сб 19:00
Тамбов
2 : 5
Локомотив
24.04.2021 24 апр. 2021 сб 19:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 27 тур
Тамбов
2
Локомотив
5
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 27 тур
17.04.2021 17 апр. 2021 сб 16:30
Локомотив
4 : 1
Ростов
17.04.2021 17 апр. 2021 сб 16:30
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 26 тур
Локомотив
4
Ростов
1
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 26 тур
11.04.2021 11 апр. 2021 вс 19:00
Локомотив
2 : 0
Спартак
11.04.2021 11 апр. 2021 вс 19:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 25 тур
Локомотив
2
Спартак
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 25 тур
18.03.2021 18 марта 2021 чт 17:00
Уфа
0 : 1
Локомотив
18.03.2021 18 марта 2021 чт 17:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 23 тур
Уфа
0
Локомотив
1
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 23 тур
14.03.2021 14 марта 2021 вс 19:00
Локомотив
3 : 1
Сочи
14.03.2021 14 марта 2021 вс 19:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 22 тур
Локомотив
3
Сочи
1
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 22 тур
08.03.2021 08 марта 2021 пн 14:00
Арсенал
0 : 3
Локомотив
08.03.2021 08 марта 2021 пн 14:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 21 тур
Арсенал
0
Локомотив
3
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 21 тур
27.02.2021 27 февр. 2021 сб 19:00
Локомотив
2 : 0
ЦСКА
27.02.2021 27 февр. 2021 сб 19:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 20 тур
Локомотив
2
ЦСКА
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 20 тур