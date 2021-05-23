Желсон Мартиньш
№11
Полузащитник
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Команда
Монако
Гражданство
Португалия
Дата рождения
11 мая 1995 (26) лет
Рост
173
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
23.05.2021 23 мая 2021 вс 22:00
Ланс
0 : 0
Монако
23.05.2021 23 мая 2021 вс 22:00
минуты: 1' - 72'
Франция. Лига 1, 38 тур
Ланс
0
Монако
0
минуты: 1' - 72' / Франция. Лига 1, 38 тур
16.05.2021 16 мая 2021 вс 22:00
Монако
2 : 1
Ренн
16.05.2021 16 мая 2021 вс 22:00
минуты: 1' - 71'
Франция. Лига 1, 37 тур
Монако
2
Ренн
1
минуты: 1' - 71' / Франция. Лига 1, 37 тур
09.05.2021 09 мая 2021 вс 18:05
Реймс
0 : 1
Монако
09.05.2021 09 мая 2021 вс 18:05
минуты: 65' - 90'
Франция. Лига 1, 36 тур
Реймс
0
Монако
1
минуты: 65' - 90' / Франция. Лига 1, 36 тур
18.04.2021 18 апр. 2021 вс 18:05
Бордо
0 : 3
Монако
47'
47'
47'
18.04.2021 18 апр. 2021 вс 18:05
47'
минуты: 1' - 75'
Франция. Лига 1, 33 тур
Бордо
0
Монако
3
минуты: 1' - 75' / Франция. Лига 1, 33 тур
11.04.2021 11 апр. 2021 вс 18:05
Монако
3 : 0
Дижон
11.04.2021 11 апр. 2021 вс 18:05
был в запасе
Франция. Лига 1, 32 тур
Монако
3
Дижон
0
был в запасе
03.04.2021 03 апр. 2021 сб 14:00
Монако
4 : 0
Метц
03.04.2021 03 апр. 2021 сб 14:00
минуты: 76' - 90'
Франция. Лига 1, 31 тур
Монако
4
Метц
0
минуты: 76' - 90' / Франция. Лига 1, 31 тур
09.01.2021 09 янв. 2021 сб 23:00
Монако
3 : 0
Анжер
09.01.2021 09 янв. 2021 сб 23:00
минуты: 1' - 67'
Франция. Лига 1, 19 тур
Монако
3
Анжер
0
минуты: 1' - 67' / Франция. Лига 1, 19 тур
06.01.2021 06 янв. 2021 ср 21:00
Лорьян
2 : 5
Монако
6'
6'
6'
06.01.2021 06 янв. 2021 ср 21:00
минуты: 1' - 64'
Франция. Лига 1, 18 тур
Лорьян
2
Монако
5
минуты: 1' - 64' / Франция. Лига 1, 18 тур
23.12.2020 23 дек. 2020 ср 23:00
Монако
2 : 2
Сент-Этьен
23.12.2020 23 дек. 2020 ср 23:00
минуты: 1' - 84'
Франция. Лига 1, 17 тур
Монако
2
Сент-Этьен
2
минуты: 1' - 84' / Франция. Лига 1, 17 тур
20.12.2020 20 дек. 2020 вс 17:00
Дижон
0 : 1
Монако
20.12.2020 20 дек. 2020 вс 17:00
минуты: 1' - 82'
Франция. Лига 1, 16 тур
Дижон
0
Монако
1
минуты: 1' - 82' / Франция. Лига 1, 16 тур
16.12.2020 16 дек. 2020 ср 23:00
Монако
0 : 3
Ланс
16.12.2020 16 дек. 2020 ср 23:00
минуты: 1' - 60'
Франция. Лига 1, 15 тур
Монако
0
Ланс
3
минуты: 1' - 60' / Франция. Лига 1, 15 тур
12.12.2020 12 дек. 2020 сб 19:00
Марсель
2 : 1
Монако
12.12.2020 12 дек. 2020 сб 19:00
минуты: 1' - 59'
Франция. Лига 1, 14 тур
Марсель
2
Монако
1
минуты: 1' - 59' / Франция. Лига 1, 14 тур
06.12.2020 06 дек. 2020 вс 15:00
Лилль
2 : 1
Монако
06.12.2020 06 дек. 2020 вс 15:00
минуты: 1' - 70'
Франция. Лига 1, 13 тур
Лилль
2
Монако
1
минуты: 1' - 70' / Франция. Лига 1, 13 тур
29.11.2020 29 нояб. 2020 вс 17:00
Монако
3 : 0
Ним
75'
75'
75'
29.11.2020 29 нояб. 2020 вс 17:00
75'
минуты: 1' - 80'
Франция. Лига 1, 12 тур
Монако
3
Ним
0
минуты: 1' - 80' / Франция. Лига 1, 12 тур
20.11.2020 20 нояб. 2020 пт 23:00
Монако
3 : 2
ПСЖ
20.11.2020 20 нояб. 2020 пт 23:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 11 тур
Монако
3
ПСЖ
2
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 11 тур
08.11.2020 08 нояб. 2020 вс 19:00
Ницца
1 : 2
Монако
08.11.2020 08 нояб. 2020 вс 19:00
минуты: 1' - 85'
Франция. Лига 1, 10 тур
Ницца
1
Монако
2
минуты: 1' - 85' / Франция. Лига 1, 10 тур
01.11.2020 01 нояб. 2020 вс 19:00
Монако
4 : 0
Бордо
30'
30'
30'
01.11.2020 01 нояб. 2020 вс 19:00
30'
минуты: 1' - 83'
Франция. Лига 1, 9 тур
Монако
4
Бордо
0
минуты: 1' - 83' / Франция. Лига 1, 9 тур
25.10.2020 25 окт. 2020 вс 23:00
Лион
4 : 1
Монако
25.10.2020 25 окт. 2020 вс 23:00
минуты: 1' - 78'
Франция. Лига 1, 8 тур
Лион
4
Монако
1
минуты: 1' - 78' / Франция. Лига 1, 8 тур
18.10.2020 18 окт. 2020 вс 16:00
Монако
1 : 1
Монпелье
18.10.2020 18 окт. 2020 вс 16:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 7 тур
Монако
1
Монпелье
1
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 7 тур
04.10.2020 04 окт. 2020 вс 16:00
Брест
1 : 0
Монако
37'
37'
37'
04.10.2020 04 окт. 2020 вс 16:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 6 тур
Брест
1
Монако
0
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 6 тур