Даниэль Лифшиц
№1
Вратарь
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Команда
Гражданство
Израиль
Дата рождения
24 апр. 1988 (33) года
Рост
190
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
07.12.2017 07 дек. 2017 чт 21:00
Вильярреал
0 : 1
Маккаби
07.12.2017 07 дек. 2017 чт 21:00
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 6 тур
Вильярреал
0
Маккаби
1
был в запасе