Филип Бенкович
№31
Защитник
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Команда
Бристоль Сити
Гражданство
Хорватия
Дата рождения
13 июля 1997 (23) года
Рост
194
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
11.01.2020 11 янв. 2020 сб 18:00
Лестер Сити
1 : 2
Саутгемптон
11.01.2020 11 янв. 2020 сб 18:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 22 тур
Лестер Сити
1
Саутгемптон
2
был в запасе