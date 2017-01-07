Даниэль Пауэлл
№17
Нападающий
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Команда
Милтон Кинс Донс
Гражданство
Англия
Дата рождения
12 марта 1991 (30) лет
Рост
188
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
07.01.2017 07 янв. 2017 сб 18:00
Брайтон & Хов
2 : 0
Милтон Кинс Донс
07.01.2017 07 янв. 2017 сб 18:00
минуты: 79' - 90'
Англия. Кубок, 1/32 финала
Брайтон & Хов
2
Милтон Кинс Донс
0
минуты: 79' - 90' / Англия. Кубок, 1/32 финала