Михаил Голубничий
№40
Вратарь
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Команда
Астана
Гражданство
Казахстан
Дата рождения
31 янв. 1995 (26) лет
Рост
188
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
30.09.2015 30 сент. 2015 ср 19:00
Астана
2 : 2
Галатасарай
30.09.2015 30 сент. 2015 ср 19:00
был в запасе
Лига чемпионов Групповой этап, 2 тур
Астана
2
Галатасарай
2
был в запасе
15.09.2015 15 сент. 2015 вт 21:45
Бенфика
2 : 0
Астана
15.09.2015 15 сент. 2015 вт 21:45
был в запасе
Лига чемпионов Групповой этап, 1 тур
Бенфика
2
Астана
0
был в запасе