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Микеле Рокка
№29
Полузащитник
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Команда
Латина
Гражданство
Италия
Дата рождения
6 февр. 1996 (25) лет
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
италия. серия а
Сезон:
2015/2016
20.12.2015
20 дек. 2015
вс
20:00
Сампдория
2 : 0
Палермо
20.12.2015
20 дек. 2015
вс
20:00
был в запасе
Италия. Серия А, 17 тур
Сампдория
2
Палермо
0
был в запасе
14.12.2015
14 дек. 2015
пн
22:45
Лацио
1 : 1
Сампдория
14.12.2015
14 дек. 2015
пн
22:45
был в запасе
Италия. Серия А, 16 тур
Лацио
1
Сампдория
1
был в запасе
28.11.2015
28 нояб. 2015
сб
22:45
Милан
4 : 1
Сампдория
28.11.2015
28 нояб. 2015
сб
22:45
был в запасе
Италия. Серия А, 14 тур
Милан
4
Сампдория
1
был в запасе
22.11.2015
22 нояб. 2015
вс
17:00
Удинезе
1 : 0
Сампдория
22.11.2015
22 нояб. 2015
вс
17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 13 тур
Удинезе
1
Сампдория
0
был в запасе
02.11.2015
02 нояб. 2015
пн
21:00
Кьево
1 : 1
Сампдория
02.11.2015
02 нояб. 2015
пн
21:00
был в запасе
Италия. Серия А, 11 тур
Кьево
1
Сампдория
1
был в запасе
29.10.2015
29 окт. 2015
чт
22:45
Сампдория
1 : 1
Эмполи
29.10.2015
29 окт. 2015
чт
22:45
был в запасе
Италия. Серия А, 10 тур
Сампдория
1
Эмполи
1
был в запасе
25.10.2015
25 окт. 2015
вс
14:30
Сампдория
4 : 1
Верона
25.10.2015
25 окт. 2015
вс
14:30
был в запасе
Италия. Серия А, 9 тур
Сампдория
4
Верона
1
был в запасе
18.10.2015
18 окт. 2015
вс
16:00
Фрозиноне
2 : 0
Сампдория
18.10.2015
18 окт. 2015
вс
16:00
был в запасе
Италия. Серия А, 8 тур
Фрозиноне
2
Сампдория
0
был в запасе
04.10.2015
04 окт. 2015
вс
16:00
Сампдория
1 : 1
Интер
04.10.2015
04 окт. 2015
вс
16:00
был в запасе
Италия. Серия А, 7 тур
Сампдория
1
Интер
1
был в запасе
28.09.2015
28 сент. 2015
пн
22:00
Аталанта
2 : 1
Сампдория
28.09.2015
28 сент. 2015
пн
22:00
минуты: 61' - 90'
Италия. Серия А, 6 тур
Аталанта
2
Сампдория
1
минуты: 61' - 90' / Италия. Серия А, 6 тур
23.09.2015
23 сент. 2015
ср
21:45
Сампдория
2 : 1
Рома
23.09.2015
23 сент. 2015
ср
21:45
был в запасе
Италия. Серия А, 5 тур
Сампдория
2
Рома
1
был в запасе
20.09.2015
20 сент. 2015
вс
16:00
Торино
2 : 0
Сампдория
20.09.2015
20 сент. 2015
вс
16:00
был в запасе
Италия. Серия А, 4 тур
Торино
2
Сампдория
0
был в запасе