Микеле Рокка
№29
Полузащитник
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Команда
Латина
Гражданство
Италия
Дата рождения
6 февр. 1996 (25) лет
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
20.12.2015 20 дек. 2015 вс 20:00
Сампдория
2 : 0
Палермо
20.12.2015 20 дек. 2015 вс 20:00
был в запасе
Италия. Серия А, 17 тур
Сампдория
2
Палермо
0
был в запасе
14.12.2015 14 дек. 2015 пн 22:45
Лацио
1 : 1
Сампдория
14.12.2015 14 дек. 2015 пн 22:45
был в запасе
Италия. Серия А, 16 тур
Лацио
1
Сампдория
1
был в запасе
28.11.2015 28 нояб. 2015 сб 22:45
Милан
4 : 1
Сампдория
28.11.2015 28 нояб. 2015 сб 22:45
был в запасе
Италия. Серия А, 14 тур
Милан
4
Сампдория
1
был в запасе
22.11.2015 22 нояб. 2015 вс 17:00
Удинезе
1 : 0
Сампдория
22.11.2015 22 нояб. 2015 вс 17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 13 тур
Удинезе
1
Сампдория
0
был в запасе
02.11.2015 02 нояб. 2015 пн 21:00
Кьево
1 : 1
Сампдория
02.11.2015 02 нояб. 2015 пн 21:00
был в запасе
Италия. Серия А, 11 тур
Кьево
1
Сампдория
1
был в запасе
29.10.2015 29 окт. 2015 чт 22:45
Сампдория
1 : 1
Эмполи
29.10.2015 29 окт. 2015 чт 22:45
был в запасе
Италия. Серия А, 10 тур
Сампдория
1
Эмполи
1
был в запасе
25.10.2015 25 окт. 2015 вс 14:30
Сампдория
4 : 1
Верона
25.10.2015 25 окт. 2015 вс 14:30
был в запасе
Италия. Серия А, 9 тур
Сампдория
4
Верона
1
был в запасе
18.10.2015 18 окт. 2015 вс 16:00
Фрозиноне
2 : 0
Сампдория
18.10.2015 18 окт. 2015 вс 16:00
был в запасе
Италия. Серия А, 8 тур
Фрозиноне
2
Сампдория
0
был в запасе
04.10.2015 04 окт. 2015 вс 16:00
Сампдория
1 : 1
Интер
04.10.2015 04 окт. 2015 вс 16:00
был в запасе
Италия. Серия А, 7 тур
Сампдория
1
Интер
1
был в запасе
28.09.2015 28 сент. 2015 пн 22:00
Аталанта
2 : 1
Сампдория
28.09.2015 28 сент. 2015 пн 22:00
минуты: 61' - 90'
Италия. Серия А, 6 тур
Аталанта
2
Сампдория
1
минуты: 61' - 90' / Италия. Серия А, 6 тур
23.09.2015 23 сент. 2015 ср 21:45
Сампдория
2 : 1
Рома
23.09.2015 23 сент. 2015 ср 21:45
был в запасе
Италия. Серия А, 5 тур
Сампдория
2
Рома
1
был в запасе
20.09.2015 20 сент. 2015 вс 16:00
Торино
2 : 0
Сампдория
20.09.2015 20 сент. 2015 вс 16:00
был в запасе
Италия. Серия А, 4 тур
Торино
2
Сампдория
0
был в запасе