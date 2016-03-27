Александр Заславский
№7
Нападающий
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Команда
Гражданство
Россия
Дата рождения
13 июля 1996 (24) года
Рост
178
Вес
68
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
27.03.2016 27 марта 2016 вс 16:00
Тюмень
1 : 2
Арсенал
27.03.2016 27 марта 2016 вс 16:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 28 тур
Тюмень
1
Арсенал
2
был в запасе
14.09.2015 14 сент. 2015 пн 17:00
Тюмень
1 : 0
Тосно
14.09.2015 14 сент. 2015 пн 17:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 11 тур
Тюмень
1
Тосно
0
был в запасе