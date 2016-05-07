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Полен Пюэль
№34
Нападающий
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Команда
Ницца
Гражданство
Франция
Дата рождения
9 мая 1997 (24) года
Рост
179
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
франция. лига 1
Сезон:
2015/2016
07.05.2016
07 мая 2016
сб
22:00
Ницца
2 : 0
Сент-Этьен
07.05.2016
07 мая 2016
сб
22:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 37 тур
Ницца
2
Сент-Этьен
0
был в запасе
22.04.2016
22 апр. 2016
пт
21:30
Ницца
2 : 0
Реймс
22.04.2016
22 апр. 2016
пт
21:30
был в запасе
Франция. Лига 1, 35 тур
Ницца
2
Реймс
0
был в запасе
15.04.2016
15 апр. 2016
пт
21:30
Лион
1 : 1
Ницца
15.04.2016
15 апр. 2016
пт
21:30
был в запасе
Франция. Лига 1, 34 тур
Лион
1
Ницца
1
был в запасе
06.02.2016
06 февр. 2016
сб
16:00
Монако
1 : 0
Ницца
06.02.2016
06 февр. 2016
сб
16:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 25 тур
Монако
1
Ницца
0
был в запасе
03.02.2016
03 февр. 2016
ср
21:00
Ницца
1 : 0
Тулуза
03.02.2016
03 февр. 2016
ср
21:00
минуты: 1' - 52'
Франция. Лига 1, 24 тур
Ницца
1
Тулуза
0
минуты: 1' - 52' / Франция. Лига 1, 24 тур
31.01.2016
31 янв. 2016
вс
16:00
Кан
2 : 0
Ницца
31.01.2016
31 янв. 2016
вс
16:00
минуты: 70' - 90'
Франция. Лига 1, 23 тур
Кан
2
Ницца
0
минуты: 70' - 90' / Франция. Лига 1, 23 тур
18.12.2015
18 дек. 2015
пт
22:30
Ницца
1 : 0
Монпелье
18.12.2015
18 дек. 2015
пт
22:30
был в запасе
Франция. Лига 1, 19 тур
Ницца
1
Монпелье
0
был в запасе
12.12.2015
12 дек. 2015
сб
18:00
Реймс
1 : 1
Ницца
12.12.2015
12 дек. 2015
сб
18:00
минуты: 90' - 90'
Франция. Лига 1, 18 тур
Реймс
1
Ницца
1
минуты: 90' - 90' / Франция. Лига 1, 18 тур
01.12.2015
01 дек. 2015
вт
21:00
Лорьян
0 : 0
Ницца
01.12.2015
01 дек. 2015
вт
21:00
минуты: 1' - 62'
Франция. Лига 1, 16 тур
Лорьян
0
Ницца
0
минуты: 1' - 62' / Франция. Лига 1, 16 тур
28.11.2015
28 нояб. 2015
сб
22:00
Тулуза
2 : 0
Ницца
28.11.2015
28 нояб. 2015
сб
22:00
минуты: 77' - 90'
Франция. Лига 1, 15 тур
Тулуза
2
Ницца
0
минуты: 77' - 90' / Франция. Лига 1, 15 тур
20.11.2015
20 нояб. 2015
пт
22:30
Ницца
3 : 0
Лион
20.11.2015
20 нояб. 2015
пт
22:30
был в запасе
Франция. Лига 1, 14 тур
Ницца
3
Лион
0
был в запасе
08.11.2015
08 нояб. 2015
вс
19:00
Марсель
0 : 1
Ницца
08.11.2015
08 нояб. 2015
вс
19:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 13 тур
Марсель
0
Ницца
1
был в запасе
01.11.2015
01 нояб. 2015
вс
16:00
Ницца
0 : 0
Лилль
01.11.2015
01 нояб. 2015
вс
16:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 12 тур
Ницца
0
Лилль
0
был в запасе
24.10.2015
24 окт. 2015
сб
21:00
Газелек
3 : 1
Ницца
24.10.2015
24 окт. 2015
сб
21:00
минуты: 85' - 90'
Франция. Лига 1, 11 тур
Газелек
3
Ницца
1
минуты: 85' - 90' / Франция. Лига 1, 11 тур
12.09.2015
12 сент. 2015
сб
21:00
Ницца
0 : 1
Генгам
12.09.2015
12 сент. 2015
сб
21:00
минуты: 81' - 90'
Франция. Лига 1, 5 тур
Ницца
0
Генгам
1
минуты: 81' - 90' / Франция. Лига 1, 5 тур
29.08.2015
29 авг. 2015
сб
21:00
Анжер
1 : 1
Ницца
29.08.2015
29 авг. 2015
сб
21:00
минуты: 90' - 90'
Франция. Лига 1, 4 тур
Анжер
1
Ницца
1
минуты: 90' - 90' / Франция. Лига 1, 4 тур
22.08.2015
22 авг. 2015
сб
21:00
Ницца
2 : 1
Кан
22.08.2015
22 авг. 2015
сб
21:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 3 тур
Ницца
2
Кан
1
был в запасе
15.08.2015
15 авг. 2015
сб
21:00
Труа
3 : 3
Ницца
15.08.2015
15 авг. 2015
сб
21:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 2 тур
Труа
3
Ницца
3
был в запасе
08.08.2015
08 авг. 2015
сб
22:00
Ницца
1 : 2
Монако
08.08.2015
08 авг. 2015
сб
22:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 1 тур
Ницца
1
Монако
2
был в запасе