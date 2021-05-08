Дмитрий Билоног
№26
Полузащитник
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Команда
Енисей
Гражданство
Украина
Дата рождения
26 мая 1995 (26) лет
Рост
185
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
08.05.2021 08 мая 2021 сб 13:00
Томь
1 : 0
Енисей
08.05.2021 08 мая 2021 сб 13:00
минуты: 77' - 90'
Россия. ФНЛ, 41 тур
Томь
1
Енисей
0
минуты: 77' - 90' / Россия. ФНЛ, 41 тур
02.05.2021 02 мая 2021 вс 13:00
Енисей
1 : 1
Чертаново
02.05.2021 02 мая 2021 вс 13:00
минуты: 1' - 46'
Россия. ФНЛ, 40 тур
Енисей
1
Чертаново
1
минуты: 1' - 46' / Россия. ФНЛ, 40 тур
28.04.2021 28 апр. 2021 ср 19:00
Нижний Новгород
1 : 2
Енисей
28.04.2021 28 апр. 2021 ср 19:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 39 тур
Нижний Новгород
1
Енисей
2
был в запасе
24.04.2021 24 апр. 2021 сб 13:00
Енисей
4 : 2
Спартак-2
17'
17'
17'
24.04.2021 24 апр. 2021 сб 13:00
17'
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 38 тур
Енисей
4
Спартак-2
2
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 38 тур
17.04.2021 17 апр. 2021 сб 13:00
Енисей
1 : 2
Оренбург
17.04.2021 17 апр. 2021 сб 13:00
минуты: 74' - 90'
Россия. ФНЛ, 37 тур
Енисей
1
Оренбург
2
минуты: 74' - 90' / Россия. ФНЛ, 37 тур
11.04.2021 11 апр. 2021 вс 16:00
Чайка
0 : 1
Енисей
11.04.2021 11 апр. 2021 вс 16:00
минуты: 84' - 90'
Россия. ФНЛ, 36 тур
Чайка
0
Енисей
1
минуты: 84' - 90' / Россия. ФНЛ, 36 тур
07.04.2021 07 апр. 2021 ср 14:30
Енисей
2 : 0
СКА-Хабаровск
07.04.2021 07 апр. 2021 ср 14:30
был в запасе
Россия. ФНЛ, 35 тур
Енисей
2
СКА-Хабаровск
0
был в запасе
03.04.2021 03 апр. 2021 сб 14:00
Велес
1 : 1
Енисей
03.04.2021 03 апр. 2021 сб 14:00
минуты: 85' - 90'
Россия. ФНЛ, 34 тур
Велес
1
Енисей
1
минуты: 85' - 90' / Россия. ФНЛ, 34 тур
28.03.2021 28 марта 2021 вс 14:00
Енисей
1 : 2
Балтика
28.03.2021 28 марта 2021 вс 14:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 33 тур
Енисей
1
Балтика
2
был в запасе
20.03.2021 20 марта 2021 сб 13:00
Енисей
0 : 1
Акрон
20.03.2021 20 марта 2021 сб 13:00
минуты: 71' - 90'
Россия. ФНЛ, 31 тур
Енисей
0
Акрон
1
минуты: 71' - 90' / Россия. ФНЛ, 31 тур
14.03.2021 14 марта 2021 вс 14:00
Торпедо
0 : 1
Енисей
14.03.2021 14 марта 2021 вс 14:00
минуты: 74' - 90'
Россия. ФНЛ, 30 тур
Торпедо
0
Енисей
1
минуты: 74' - 90' / Россия. ФНЛ, 30 тур
10.03.2021 10 марта 2021 ср 15:00
Енисей
6 : 0
Шинник
10.03.2021 10 марта 2021 ср 15:00
минуты: 61' - 90'
Россия. ФНЛ, 29 тур
Енисей
6
Шинник
0
минуты: 61' - 90' / Россия. ФНЛ, 29 тур