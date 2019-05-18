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Гаэтен Бюссманн
№24
Защитник
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Команда
Генгам
Гражданство
Франция
Дата рождения
2 февр. 1991 (30) лет
Рост
184
Вес
75
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
германия. бундеслига
германия. кубок
лига европы групповой этап
Сезон:
2018/2019
2017/2018
2016/2017
2015/2016
18.05.2019
18 мая 2019
сб
16:30
Майнц
4 : 2
Хоффенхайм
18.05.2019
18 мая 2019
сб
16:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 34 тур
Майнц
4
Хоффенхайм
2
был в запасе
04.11.2018
04 нояб. 2018
вс
20:00
Майнц
2 : 1
Вердер
04.11.2018
04 нояб. 2018
вс
20:00
был в запасе
Германия. Бундеслига, 10 тур
Майнц
2
Вердер
1
был в запасе
06.10.2018
06 окт. 2018
сб
16:30
Майнц
0 : 0
Герта
06.10.2018
06 окт. 2018
сб
16:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 7 тур
Майнц
0
Герта
0
был в запасе
29.09.2018
29 сент. 2018
сб
16:30
Шальке-04
1 : 0
Майнц
29.09.2018
29 сент. 2018
сб
16:30
минуты: 1' - 90'
Германия. Бундеслига, 6 тур
Шальке-04
1
Майнц
0
минуты: 1' - 90' / Германия. Бундеслига, 6 тур
26.09.2018
26 сент. 2018
ср
21:30
Майнц
0 : 0
Вольфсбург
26.09.2018
26 сент. 2018
ср
21:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 5 тур
Майнц
0
Вольфсбург
0
был в запасе
23.09.2018
23 сент. 2018
вс
16:30
Байер
1 : 0
Майнц
23.09.2018
23 сент. 2018
вс
16:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 4 тур
Байер
1
Майнц
0
был в запасе
15.09.2018
15 сент. 2018
сб
16:30
Майнц
2 : 1
Аугсбург
15.09.2018
15 сент. 2018
сб
16:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 3 тур
Майнц
2
Аугсбург
1
был в запасе
01.09.2018
01 сент. 2018
сб
16:30
Нюрнберг
1 : 1
Майнц
01.09.2018
01 сент. 2018
сб
16:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 2 тур
Нюрнберг
1
Майнц
1
был в запасе
26.08.2018
26 авг. 2018
вс
16:30
Майнц
1 : 0
Штутгарт
26.08.2018
26 авг. 2018
вс
16:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 1 тур
Майнц
1
Штутгарт
0
был в запасе