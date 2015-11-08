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Федерико Хино
№14
Полузащитник
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Команда
Карпи
Гражданство
Уругвай
Дата рождения
26 февр. 1993 (28) лет
Рост
173
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
италия. серия а
Сезон:
2015/2016
08.11.2015
08 нояб. 2015
вс
17:00
Сассуоло
1 : 0
Карпи
08.11.2015
08 нояб. 2015
вс
17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 12 тур
Сассуоло
1
Карпи
0
был в запасе
01.11.2015
01 нояб. 2015
вс
17:00
Карпи
0 : 0
Верона
01.11.2015
01 нояб. 2015
вс
17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 11 тур
Карпи
0
Верона
0
был в запасе
28.10.2015
28 окт. 2015
ср
22:45
Фрозиноне
2 : 1
Карпи
28.10.2015
28 окт. 2015
ср
22:45
был в запасе
Италия. Серия А, 10 тур
Фрозиноне
2
Карпи
1
был в запасе
18.10.2015
18 окт. 2015
вс
16:00
Аталанта
3 : 0
Карпи
18.10.2015
18 окт. 2015
вс
16:00
был в запасе
Италия. Серия А, 8 тур
Аталанта
3
Карпи
0
был в запасе
03.10.2015
03 окт. 2015
сб
19:00
Карпи
2 : 1
Торино
03.10.2015
03 окт. 2015
сб
19:00
был в запасе
Италия. Серия А, 7 тур
Карпи
2
Торино
1
был в запасе
26.09.2015
26 сент. 2015
сб
19:00
Рома
5 : 1
Карпи
26.09.2015
26 сент. 2015
сб
19:00
был в запасе
Италия. Серия А, 6 тур
Рома
5
Карпи
1
был в запасе
23.09.2015
23 сент. 2015
ср
21:45
Карпи
0 : 0
Наполи
23.09.2015
23 сент. 2015
ср
21:45
был в запасе
Италия. Серия А, 5 тур
Карпи
0
Наполи
0
был в запасе
20.09.2015
20 сент. 2015
вс
19:00
Карпи
0 : 1
Фиорентина
20.09.2015
20 сент. 2015
вс
19:00
был в запасе
Италия. Серия А, 4 тур
Карпи
0
Фиорентина
1
был в запасе
13.09.2015
13 сент. 2015
вс
16:00
Палермо
2 : 2
Карпи
13.09.2015
13 сент. 2015
вс
16:00
был в запасе
Италия. Серия А, 3 тур
Палермо
2
Карпи
2
был в запасе