Федерико Хино
№14
Полузащитник
Подписаться
Команда
Карпи
Гражданство
Уругвай
Дата рождения
26 февр. 1993 (28) лет
Рост
173
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
08.11.2015 08 нояб. 2015 вс 17:00
Сассуоло
1 : 0
Карпи
08.11.2015 08 нояб. 2015 вс 17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 12 тур
Сассуоло
1
Карпи
0
был в запасе
01.11.2015 01 нояб. 2015 вс 17:00
Карпи
0 : 0
Верона
01.11.2015 01 нояб. 2015 вс 17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 11 тур
Карпи
0
Верона
0
был в запасе
28.10.2015 28 окт. 2015 ср 22:45
Фрозиноне
2 : 1
Карпи
28.10.2015 28 окт. 2015 ср 22:45
был в запасе
Италия. Серия А, 10 тур
Фрозиноне
2
Карпи
1
был в запасе
18.10.2015 18 окт. 2015 вс 16:00
Аталанта
3 : 0
Карпи
18.10.2015 18 окт. 2015 вс 16:00
был в запасе
Италия. Серия А, 8 тур
Аталанта
3
Карпи
0
был в запасе
03.10.2015 03 окт. 2015 сб 19:00
Карпи
2 : 1
Торино
03.10.2015 03 окт. 2015 сб 19:00
был в запасе
Италия. Серия А, 7 тур
Карпи
2
Торино
1
был в запасе
26.09.2015 26 сент. 2015 сб 19:00
Рома
5 : 1
Карпи
26.09.2015 26 сент. 2015 сб 19:00
был в запасе
Италия. Серия А, 6 тур
Рома
5
Карпи
1
был в запасе
23.09.2015 23 сент. 2015 ср 21:45
Карпи
0 : 0
Наполи
23.09.2015 23 сент. 2015 ср 21:45
был в запасе
Италия. Серия А, 5 тур
Карпи
0
Наполи
0
был в запасе
20.09.2015 20 сент. 2015 вс 19:00
Карпи
0 : 1
Фиорентина
20.09.2015 20 сент. 2015 вс 19:00
был в запасе
Италия. Серия А, 4 тур
Карпи
0
Фиорентина
1
был в запасе
13.09.2015 13 сент. 2015 вс 16:00
Палермо
2 : 2
Карпи
13.09.2015 13 сент. 2015 вс 16:00
был в запасе
Италия. Серия А, 3 тур
Палермо
2
Карпи
2
был в запасе