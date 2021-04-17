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Давид Мартин
№25
Вратарь
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Команда
Вест Хэм
Гражданство
Англия
Дата рождения
22 янв. 1986 (35) лет
Рост
188
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
англия. премьер-лига
англия. кубок
Сезон:
2020/2021
2019/2020
17.04.2021
17 апр. 2021
сб
14:30
Ньюкасл Юнайтед
3 : 2
Вест Хэм
17.04.2021
17 апр. 2021
сб
14:30
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 32 тур
Ньюкасл Юнайтед
3
Вест Хэм
2
был в запасе
11.04.2021
11 апр. 2021
вс
16:05
Вест Хэм
3 : 2
Лестер Сити
11.04.2021
11 апр. 2021
вс
16:05
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 31 тур
Вест Хэм
3
Лестер Сити
2
был в запасе
05.04.2021
05 апр. 2021
пн
22:15
Вулверхэмптон
2 : 3
Вест Хэм
05.04.2021
05 апр. 2021
пн
22:15
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 30 тур
Вулверхэмптон
2
Вест Хэм
3
был в запасе
21.03.2021
21 марта 2021
вс
18:00
Вест Хэм
3 : 3
Арсенал
21.03.2021
21 марта 2021
вс
18:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 29 тур
Вест Хэм
3
Арсенал
3
был в запасе
14.03.2021
14 марта 2021
вс
22:15
Манчестер Юнайтед
1 : 0
Вест Хэм
14.03.2021
14 марта 2021
вс
22:15
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 28 тур
Манчестер Юнайтед
1
Вест Хэм
0
был в запасе
08.03.2021
08 марта 2021
пн
23:00
Вест Хэм
2 : 0
Лидс
08.03.2021
08 марта 2021
пн
23:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 27 тур
Вест Хэм
2
Лидс
0
был в запасе
27.02.2021
27 февр. 2021
сб
15:30
Манчестер Сити
2 : 1
Вест Хэм
27.02.2021
27 февр. 2021
сб
15:30
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 26 тур
Манчестер Сити
2
Вест Хэм
1
был в запасе
21.02.2021
21 февр. 2021
вс
15:00
Вест Хэм
2 : 1
Тоттенхэм
21.02.2021
21 февр. 2021
вс
15:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 25 тур
Вест Хэм
2
Тоттенхэм
1
был в запасе
15.02.2021
15 февр. 2021
пн
21:00
Вест Хэм
3 : 0
Шеффилд Юнайтед
15.02.2021
15 февр. 2021
пн
21:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 24 тур
Вест Хэм
3
Шеффилд Юнайтед
0
был в запасе
06.02.2021
06 февр. 2021
сб
20:30
Фулхэм
0 : 0
Вест Хэм
06.02.2021
06 февр. 2021
сб
20:30
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 23 тур
Фулхэм
0
Вест Хэм
0
был в запасе
03.02.2021
03 февр. 2021
ср
23:15
Астон Вилла
1 : 3
Вест Хэм
03.02.2021
03 февр. 2021
ср
23:15
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 22 тур
Астон Вилла
1
Вест Хэм
3
был в запасе
31.01.2021
31 янв. 2021
вс
19:30
Вест Хэм
1 : 3
Ливерпуль
31.01.2021
31 янв. 2021
вс
19:30
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 21 тур
Вест Хэм
1
Ливерпуль
3
был в запасе
26.01.2021
26 янв. 2021
вт
21:00
Кристал Пэлас
2 : 3
Вест Хэм
26.01.2021
26 янв. 2021
вт
21:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 20 тур
Кристал Пэлас
2
Вест Хэм
3
был в запасе
21.12.2020
21 дек. 2020
пн
23:00
Челси
3 : 0
Вест Хэм
21.12.2020
21 дек. 2020
пн
23:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 14 тур
Челси
3
Вест Хэм
0
был в запасе