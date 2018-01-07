Тайлер Уокер
№19
Нападающий
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Команда
Мэнсфилд Таун
Гражданство
Англия
Дата рождения
7 окт. 1996 (24) года
Рост
179
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
07.01.2018 07 янв. 2018 вс 19:00
Ноттингем Форест
4 : 2
Арсенал
07.01.2018 07 янв. 2018 вс 19:00
был в запасе
Англия. Кубок, 1/32 финала
Ноттингем Форест
4
Арсенал
2
был в запасе