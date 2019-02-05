Бритт Ассомбалонга
№9
Нападающий
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Команда
Мидлсбро
Гражданство
ДР Конго
Дата рождения
6 дек. 1992 (28) лет
Рост
177
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
05.02.2019 05 февр. 2019 вт 22:45
Ньюпорт Каунти
2 : 0
Мидлсбро
05.02.2019 05 февр. 2019 вт 22:45
минуты: 1' - 90'
Англия. Кубок, 1/16 финала
Ньюпорт Каунти
2
Мидлсбро
0
минуты: 1' - 90' / Англия. Кубок, 1/16 финала
26.01.2019 26 янв. 2019 сб 18:00
Мидлсбро
1 : 1
Ньюпорт Каунти
26.01.2019 26 янв. 2019 сб 18:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Кубок, 1/16 финала
Мидлсбро
1
Ньюпорт Каунти
1
минуты: 1' - 90' / Англия. Кубок, 1/16 финала
05.01.2019 05 янв. 2019 сб 18:00
Мидлсбро
5 : 0
Питерборо Юнайтед
47', 70'
47', 70'
47', 70'
05.01.2019 05 янв. 2019 сб 18:00
47', 70'
минуты: 1' - 90'
Англия. Кубок, 1/32 финала
Мидлсбро
5
Питерборо Юнайтед
0
минуты: 1' - 90' / Англия. Кубок, 1/32 финала