Крис Коэн
№8
Полузащитник
Подписаться
Команда
Гражданство
Англия
Дата рождения
5 марта 1987 (34) года
Рост
178
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
30.01.2016 30 янв. 2016 сб 18:00
Ноттингем Форест
0 : 1
Уотфорд
30.01.2016 30 янв. 2016 сб 18:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Кубок, 1/16 финала
Ноттингем Форест
0
Уотфорд
1
минуты: 1' - 90' / Англия. Кубок, 1/16 финала