Янн-Эрик де Ланлай
№11
Нападающий
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Команда
Русенборг
Гражданство
Норвегия
Дата рождения
14 мая 1992 (29) лет
Рост
180
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
19.09.2019 19 сент. 2019 чт 19:55
ЛАСК
1 : 0
Русенборг
19.09.2019 19 сент. 2019 чт 19:55
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 1 тур
ЛАСК
1
Русенборг
0
был в запасе