Джон-Хоу Саетер
№17
Полузащитник
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Команда
Русенборг
Гражданство
Норвегия
Дата рождения
13 янв. 1998 (23) года
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
10.12.2015 10 дек. 2015 чт 23:05
Днепр
3 : 0
Русенборг
10.12.2015 10 дек. 2015 чт 23:05
минуты: 84' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 6 тур
Днепр
3
Русенборг
0
минуты: 84' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 6 тур
01.10.2015 01 окт. 2015 чт 20:00
Русенборг
0 : 1
Днепр
01.10.2015 01 окт. 2015 чт 20:00
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 2 тур
Русенборг
0
Днепр
1
был в запасе
17.09.2015 17 сент. 2015 чт 22:00
Сент-Этьен
2 : 2
Русенборг
17.09.2015 17 сент. 2015 чт 22:00
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 1 тур
Сент-Этьен
2
Русенборг
2
был в запасе