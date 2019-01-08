Андре Соуза
№8
Полузащитник
Подписаться
Команда
Белененсеш
Гражданство
Португалия
Дата рождения
9 июля 1990 (30) лет
Рост
181
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
08.01.2019 08 янв. 2019 вт 23:30
Спортинг
2 : 1
Валенсия
08.01.2019 08 янв. 2019 вт 23:30
минуты: 1' - 90'
Испания. Кубок, 1/8 финала
Спортинг
2
Валенсия
1
минуты: 1' - 90' / Испания. Кубок, 1/8 финала
06.12.2018 06 дек. 2018 чт 20:30
Эйбар
2 : 2
Спортинг
06.12.2018 06 дек. 2018 чт 20:30
был в запасе
Испания. Кубок, 1/16 финала
Эйбар
2
Спортинг
2
был в запасе
01.11.2018 01 нояб. 2018 чт 14:00
Спортинг
2 : 0
Эйбар
01.11.2018 01 нояб. 2018 чт 14:00
был в запасе
Испания. Кубок, 1/16 финала
Спортинг
2
Эйбар
0
был в запасе