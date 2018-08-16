Филипе Феррейра
№20
Защитник
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Команда
Белененсеш
Гражданство
Португалия
Дата рождения
27 сент. 1990 (30) лет
Рост
178
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
16.08.2018 16 авг. 2018 чт 18:30
АЕК
5 : 0
Штурм
16.08.2018 16 авг. 2018 чт 18:30
был в запасе
Лига Европы Квалификация, 3 раунд
АЕК
5
Штурм
0
был в запасе
09.08.2018 09 авг. 2018 чт 20:00
Штурм
0 : 2
АЕК
09.08.2018 09 авг. 2018 чт 20:00
был в запасе
Лига Европы Квалификация, 3 раунд
Штурм
0
АЕК
2
был в запасе