Абдул Теттех
№55
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Гана
Дата рождения
25 мая 1990 (31) год
Рост
188
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
03.08.2019 03 авг. 2019 сб 19:00
Спартак
0 : 0
Динамо
03.08.2019 03 авг. 2019 сб 19:00
минуты: 60' - 90'
Россия. Премьер-лига, 4 тур
Спартак
0
Динамо
0
минуты: 60' - 90' / Россия. Премьер-лига, 4 тур
26.07.2019 26 июля 2019 пт 20:00
Динамо
2 : 0
Урал
26.07.2019 26 июля 2019 пт 20:00
минуты: 70' - 90'
Россия. Премьер-лига, 3 тур
Динамо
2
Урал
0
минуты: 70' - 90' / Россия. Премьер-лига, 3 тур
21.07.2019 21 июля 2019 вс 19:00
Динамо
0 : 1
Рубин
21.07.2019 21 июля 2019 вс 19:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 2 тур
Динамо
0
Рубин
1
был в запасе
12.07.2019 12 июля 2019 пт 20:00
Арсенал
1 : 1
Динамо
12.07.2019 12 июля 2019 пт 20:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 1 тур
Арсенал
1
Динамо
1
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 1 тур