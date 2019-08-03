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Коронавирус
Абдул Теттех
№55
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Гана
Дата рождения
25 мая 1990 (31) год
Рост
188
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. премьер-лига
лига европы квалификация
лига европы групповой этап
Сезон:
2019/2020
2018/2019
2017/2018
03.08.2019
03 авг. 2019
сб
19:00
Спартак
0 : 0
Динамо
03.08.2019
03 авг. 2019
сб
19:00
минуты: 60' - 90'
Россия. Премьер-лига, 4 тур
Спартак
0
Динамо
0
минуты: 60' - 90' / Россия. Премьер-лига, 4 тур
26.07.2019
26 июля 2019
пт
20:00
Динамо
2 : 0
Урал
26.07.2019
26 июля 2019
пт
20:00
минуты: 70' - 90'
Россия. Премьер-лига, 3 тур
Динамо
2
Урал
0
минуты: 70' - 90' / Россия. Премьер-лига, 3 тур
21.07.2019
21 июля 2019
вс
19:00
Динамо
0 : 1
Рубин
21.07.2019
21 июля 2019
вс
19:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 2 тур
Динамо
0
Рубин
1
был в запасе
12.07.2019
12 июля 2019
пт
20:00
Арсенал
1 : 1
Динамо
12.07.2019
12 июля 2019
пт
20:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 1 тур
Арсенал
1
Динамо
1
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 1 тур