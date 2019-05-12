Венсан Янссен
№9
Нападающий
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Команда
Монтеррей
Гражданство
Нидерланды
Дата рождения
15 июня 1994 (26) лет
Рост
180
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
12.05.2019 12 мая 2019 вс 17:00
Тоттенхэм
2 : 2
Эвертон
12.05.2019 12 мая 2019 вс 17:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 38 тур
Тоттенхэм
2
Эвертон
2
был в запасе
04.05.2019 04 мая 2019 сб 14:30
Борнмут
1 : 0
Тоттенхэм
04.05.2019 04 мая 2019 сб 14:30
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 37 тур
Борнмут
1
Тоттенхэм
0
был в запасе
27.04.2019 27 апр. 2019 сб 14:30
Тоттенхэм
0 : 1
Вест Хэм
27.04.2019 27 апр. 2019 сб 14:30
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 36 тур
Тоттенхэм
0
Вест Хэм
1
был в запасе
23.04.2019 23 апр. 2019 вт 21:45
Тоттенхэм
1 : 0
Брайтон & Хов
23.04.2019 23 апр. 2019 вт 21:45
минуты: 80' - 90'
Англия. Премьер-лига, 33 тур
Тоттенхэм
1
Брайтон & Хов
0
минуты: 80' - 90' / Англия. Премьер-лига, 33 тур
20.04.2019 20 апр. 2019 сб 14:30
Манчестер Сити
1 : 0
Тоттенхэм
20.04.2019 20 апр. 2019 сб 14:30
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 35 тур
Манчестер Сити
1
Тоттенхэм
0
был в запасе