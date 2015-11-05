Йоп ван дер Линден
№14
Защитник
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Команда
АЗ Алкмаар
Гражданство
Нидерланды
Дата рождения
17 июля 1990 (30) лет
Рост
188
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
05.11.2015 05 нояб. 2015 чт 23:05
Аугсбург
4 : 1
АЗ Алкмаар
05.11.2015 05 нояб. 2015 чт 23:05
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 4 тур
Аугсбург
4
АЗ Алкмаар
1
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 4 тур
22.10.2015 22 окт. 2015 чт 20:00
АЗ Алкмаар
0 : 1
Аугсбург
22.10.2015 22 окт. 2015 чт 20:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 3 тур
АЗ Алкмаар
0
Аугсбург
1
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 3 тур
17.09.2015 17 сент. 2015 чт 22:00
Партизан
3 : 2
АЗ Алкмаар
34'
34'
34'
17.09.2015 17 сент. 2015 чт 22:00
34'
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 1 тур
Партизан
3
АЗ Алкмаар
2
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 1 тур