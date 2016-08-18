Аларби Эль-Жадеяу
№67
Полузащитник
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Команда
Карабах
Гражданство
Марокко
Дата рождения
8 авг. 1986 (34) года
Рост
177
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
18.08.2016 18 авг. 2016 чт 20:00
Гетеборг
1 : 0
Карабах
18.08.2016 18 авг. 2016 чт 20:00
был в запасе
Лига Европы Квалификация, 4 раунд
Гетеборг
1
Карабах
0
был в запасе