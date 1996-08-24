Игор Кариока
№2
Нападающий
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Команда
АЕК
Гражданство
Бразилия
Дата рождения
21 авг. 1996 (24) года
Рост
173
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
13.12.2018 13 дек. 2018 чт 23:00
АЕК
1 : 5
Байер
74'
74'
74'
13.12.2018 13 дек. 2018 чт 23:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 6 тур
АЕК
1
Байер
5
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 6 тур
08.11.2018 08 нояб. 2018 чт 23:00
Лудогорец
0 : 0
АЕК
52'
52'
52'
08.11.2018 08 нояб. 2018 чт 23:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 4 тур
Лудогорец
0
АЕК
0
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 4 тур
25.10.2018 25 окт. 2018 чт 19:55
АЕК
1 : 1
Лудогорец
25.10.2018 25 окт. 2018 чт 19:55
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 3 тур
АЕК
1
Лудогорец
1
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 3 тур
04.10.2018 04 окт. 2018 чт 19:55
Байер
4 : 2
АЕК
67'
67'
67'
04.10.2018 04 окт. 2018 чт 19:55
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 2 тур
Байер
4
АЕК
2
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 2 тур