Ирвин Мукам
№94
Полузащитник
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Команда
БАТЭ
Гражданство
Франция
Дата рождения
24 мая 1994 (27) лет
Рост
166
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
29.08.2019 29 авг. 2019 чт 20:00
БАТЭ
2 : 0
Астана
29.08.2019 29 авг. 2019 чт 20:00
был в запасе
Лига Европы Квалификация, 4 раунд
БАТЭ
2
Астана
0
был в запасе
22.08.2019 22 авг. 2019 чт 17:00
Астана
3 : 0
БАТЭ
26'
26'
26'
22.08.2019 22 авг. 2019 чт 17:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Квалификация, 4 раунд
Астана
3
БАТЭ
0
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Квалификация, 4 раунд
15.08.2019 15 авг. 2019 чт 20:00
БАТЭ
0 : 0
Сараево
15.08.2019 15 авг. 2019 чт 20:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Квалификация, 3 раунд
БАТЭ
0
Сараево
0
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Квалификация, 3 раунд
08.08.2019 08 авг. 2019 чт 20:45
Сараево
1 : 2
БАТЭ
71'
71'
71'
08.08.2019 08 авг. 2019 чт 20:45
71'
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Квалификация, 3 раунд
Сараево
1
БАТЭ
2
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Квалификация, 3 раунд