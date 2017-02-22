Йоаннис Мистакидис
№27
Нападающий
Подписаться
Команда
ПАОК
Гражданство
Греция
Дата рождения
7 дек. 1994 (26) лет
Рост
181
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
22.02.2017 22 февр. 2017 ср 20:00
Шальке-04
1 : 1
ПАОК
22.02.2017 22 февр. 2017 ср 20:00
минуты: 1' - 63'
Лига Европы Плей-офф, 1/16 финала
Шальке-04
1
ПАОК
1
минуты: 1' - 63' / Лига Европы Плей-офф, 1/16 финала
16.02.2017 16 февр. 2017 чт 23:05
ПАОК
0 : 3
Шальке-04
16.02.2017 16 февр. 2017 чт 23:05
минуты: 1' - 55'
Лига Европы Плей-офф, 1/16 финала
ПАОК
0
Шальке-04
3
минуты: 1' - 55' / Лига Европы Плей-офф, 1/16 финала