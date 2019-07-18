Хайро (Маседо да Силва)
№10
Нападающий
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Команда
Шериф
Гражданство
Бразилия
Дата рождения
6 мая 1992 (29) лет
Рост
180
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
18.07.2019 18 июля 2019 чт 21:00
Хайдук
1 : 3
Гзира Юнайтед
18.07.2019 18 июля 2019 чт 21:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Квалификация, 1 раунд
Хайдук
1
Гзира Юнайтед
3
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Квалификация, 1 раунд
09.07.2019 09 июля 2019 вт 19:00
Гзира Юнайтед
0 : 2
Хайдук
09.07.2019 09 июля 2019 вт 19:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Квалификация, 1 раунд
Гзира Юнайтед
0
Хайдук
2
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Квалификация, 1 раунд