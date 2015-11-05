Николаос Коровесис
№34
Полузащитник
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Команда
ПАОК
Гражданство
Греция
Дата рождения
10 авг. 1991 (29) лет
Рост
176
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
05.11.2015 05 нояб. 2015 чт 21:00
Краснодар
2 : 1
ПАОК
05.11.2015 05 нояб. 2015 чт 21:00
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 4 тур
Краснодар
2
ПАОК
1
был в запасе