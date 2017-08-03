Кирьякос Саввидис
№88
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Греция
Дата рождения
20 июня 1995 (25) лет
Рост
181
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
03.08.2017 03 авг. 2017 чт 22:00
Паниониос
0 : 1
Маккаби
03.08.2017 03 авг. 2017 чт 22:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Квалификация, 3 раунд
Паниониос
0
Маккаби
1
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Квалификация, 3 раунд
27.07.2017 27 июля 2017 чт 19:45
Маккаби
1 : 0
Паниониос
27.07.2017 27 июля 2017 чт 19:45
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Квалификация, 3 раунд
Маккаби
1
Паниониос
0
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Квалификация, 3 раунд