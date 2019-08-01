Асиф Маммадов
№11
Нападающий
Подписаться
Команда
Габала
Гражданство
Азербайджан
Дата рождения
5 авг. 1986 (34) года
Рост
176
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
01.08.2019 01 авг. 2019 чт 20:00
Динамо
3 : 0
Габала
01.08.2019 01 авг. 2019 чт 20:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Квалификация, 2 раунд
Динамо
3
Габала
0
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Квалификация, 2 раунд
25.07.2019 25 июля 2019 чт 18:00
Габала
0 : 2
Динамо
25.07.2019 25 июля 2019 чт 18:00
был в запасе
Лига Европы Квалификация, 2 раунд
Габала
0
Динамо
2
был в запасе