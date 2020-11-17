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Коронавирус
Эльвин Джамалов
№4
Полузащитник
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Команда
Габала
Гражданство
Азербайджан
Дата рождения
4 февр. 1995 (26) лет
Рост
175
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига наций. лига с
отбор че-2020
лига европы квалификация
лига европы групповой этап
Сезон:
2020/2021
17.11.2020
17 нояб. 2020
вт
22:45
Люксембург
0 : 0
Азербайджан
17.11.2020
17 нояб. 2020
вт
22:45
был в запасе
Лига наций. Лига С, 6 тур
Люксембург
0
Азербайджан
0
был в запасе
13.10.2020
13 окт. 2020
вт
19:00
Азербайджан
0 : 0
Кипр
13.10.2020
13 окт. 2020
вт
19:00
был в запасе
Лига наций. Лига С, 4 тур
Азербайджан
0
Кипр
0
был в запасе
08.09.2020
08 сент. 2020
вт
21:45
Кипр
0 : 1
Азербайджан
08.09.2020
08 сент. 2020
вт
21:45
минуты: 1' - 90'
Лига наций. Лига С, 2 тур
Кипр
0
Азербайджан
1
минуты: 1' - 90' / Лига наций. Лига С, 2 тур
05.09.2020
05 сент. 2020
сб
19:00
Азербайджан
1 : 2
Люксембург
05.09.2020
05 сент. 2020
сб
19:00
минуты: 1' - 90'
Лига наций. Лига С, 1 тур
Азербайджан
1
Люксембург
2
минуты: 1' - 90' / Лига наций. Лига С, 1 тур