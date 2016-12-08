Давид Петжкевич
№33
Вратарь
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Команда
Габала
Гражданство
Польша
Дата рождения
9 февр. 1988 (33) года
Рост
190
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
08.12.2016 08 дек. 2016 чт 21:00
Майнц
2 : 0
Габала
08.12.2016 08 дек. 2016 чт 21:00
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 6 тур
Майнц
2
Габала
0
был в запасе
24.11.2016 24 нояб. 2016 чт 19:00
Габала
1 : 3
Андерлехт
24.11.2016 24 нояб. 2016 чт 19:00
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 5 тур
Габала
1
Андерлехт
3
был в запасе
03.11.2016 03 нояб. 2016 чт 21:00
Габала
1 : 2
Сент-Этьен
03.11.2016 03 нояб. 2016 чт 21:00
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 4 тур
Габала
1
Сент-Этьен
2
был в запасе
20.10.2016 20 окт. 2016 чт 22:05
Сент-Этьен
1 : 0
Габала
20.10.2016 20 окт. 2016 чт 22:05
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 3 тур
Сент-Этьен
1
Габала
0
был в запасе
29.09.2016 29 сент. 2016 чт 18:00
Габала
2 : 3
Майнц
29.09.2016 29 сент. 2016 чт 18:00
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 2 тур
Габала
2
Майнц
3
был в запасе
15.09.2016 15 сент. 2016 чт 20:00
Андерлехт
3 : 1
Габала
15.09.2016 15 сент. 2016 чт 20:00
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 1 тур
Андерлехт
3
Габала
1
был в запасе