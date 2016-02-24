Даниэль Фоллонье
№94
Нападающий
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Команда
Сьон
Гражданство
Швейцария
Дата рождения
18 янв. 1994 (27) лет
Рост
184
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
24.02.2016 24 февр. 2016 ср 20:00
Брага
2 : 2
Сьон
24.02.2016 24 февр. 2016 ср 20:00
был в запасе
Лига Европы Плей-офф, 1/16 финала
Брага
2
Сьон
2
был в запасе
18.02.2016 18 февр. 2016 чт 23:05
Сьон
1 : 2
Брага
18.02.2016 18 февр. 2016 чт 23:05
минуты: 70' - 90'
Лига Европы Плей-офф, 1/16 финала
Сьон
1
Брага
2
минуты: 70' - 90' / Лига Европы Плей-офф, 1/16 финала