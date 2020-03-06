Чадрак Аколо
№19
Нападающий
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Команда
Амьен
Гражданство
ДР Конго
Дата рождения
1 апр. 1995 (26) лет
Рост
172
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
06.03.2020 06 марта 2020 пт 23:00
Марсель
2 : 2
Амьен
06.03.2020 06 марта 2020 пт 23:00
минуты: 62' - 90'
Франция. Лига 1, 28 тур
Марсель
2
Амьен
2
минуты: 62' - 90' / Франция. Лига 1, 28 тур
08.02.2020 08 февр. 2020 сб 22:00
Амьен
1 : 2
Монако
08.02.2020 08 февр. 2020 сб 22:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 24 тур
Амьен
1
Монако
2
был в запасе
05.02.2020 05 февр. 2020 ср 21:00
Лион
0 : 0
Амьен
05.02.2020 05 февр. 2020 ср 21:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 23 тур
Лион
0
Амьен
0
был в запасе
01.02.2020 01 февр. 2020 сб 22:00
Амьен
0 : 0
Тулуза
01.02.2020 01 февр. 2020 сб 22:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 22 тур
Амьен
0
Тулуза
0
был в запасе
25.01.2020 25 янв. 2020 сб 22:00
Брест
2 : 1
Амьен
25.01.2020 25 янв. 2020 сб 22:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 21 тур
Брест
2
Амьен
1
был в запасе
14.12.2019 14 дек. 2019 сб 22:00
Амьен
1 : 1
Дижон
9'
9'
9'
14.12.2019 14 дек. 2019 сб 22:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 18 тур
Амьен
1
Дижон
1
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 18 тур
07.12.2019 07 дек. 2019 сб 22:00
Монако
3 : 0
Амьен
07.12.2019 07 дек. 2019 сб 22:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 17 тур
Монако
3
Амьен
0
был в запасе
23.11.2019 23 нояб. 2019 сб 22:00
Амьен
0 : 4
Страсбур
23.11.2019 23 нояб. 2019 сб 22:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 14 тур
Амьен
0
Страсбур
4
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 14 тур
10.11.2019 10 нояб. 2019 вс 17:00
Ренн
3 : 1
Амьен
10.11.2019 10 нояб. 2019 вс 17:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 13 тур
Ренн
3
Амьен
1
был в запасе
02.11.2019 02 нояб. 2019 сб 22:00
Амьен
1 : 0
Брест
02.11.2019 02 нояб. 2019 сб 22:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 12 тур
Амьен
1
Брест
0
был в запасе
27.10.2019 27 окт. 2019 вс 19:00
Сент-Этьен
2 : 2
Амьен
76'
76'
76'
27.10.2019 27 окт. 2019 вс 19:00
76'
был в запасе
Франция. Лига 1, 11 тур
Сент-Этьен
2
Амьен
2
был в запасе
04.10.2019 04 окт. 2019 пт 21:45
Амьен
3 : 1
Марсель
04.10.2019 04 окт. 2019 пт 21:45
был в запасе
Франция. Лига 1, 9 тур
Амьен
3
Марсель
1
был в запасе
28.09.2019 28 сент. 2019 сб 21:00
Анжер
1 : 1
Амьен
28.09.2019 28 сент. 2019 сб 21:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 8 тур
Анжер
1
Амьен
1
был в запасе
21.09.2019 21 сент. 2019 сб 21:00
Метц
1 : 2
Амьен
21.09.2019 21 сент. 2019 сб 21:00
минуты: 67' - 90'
Франция. Лига 1, 6 тур
Метц
1
Амьен
2
минуты: 67' - 90' / Франция. Лига 1, 6 тур
31.08.2019 31 авг. 2019 сб 21:00
Тулуза
2 : 0
Амьен
31.08.2019 31 авг. 2019 сб 21:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 4 тур
Тулуза
2
Амьен
0
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 4 тур
17.08.2019 17 авг. 2019 сб 21:00
Амьен
1 : 0
Лилль
17.08.2019 17 авг. 2019 сб 21:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 2 тур
Амьен
1
Лилль
0
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 2 тур
10.08.2019 10 авг. 2019 сб 21:00
Ницца
2 : 1
Амьен
81'
81'
81'
10.08.2019 10 авг. 2019 сб 21:00
81'
был в запасе
Франция. Лига 1, 1 тур
Ницца
2
Амьен
1
был в запасе